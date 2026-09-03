PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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03.09.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Nachmittag in Rot
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 139,34 USD nach.
Die PepsiCo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 139,34 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'704 Punkten steht. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 138,68 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 140,43 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 313'274 Aktien.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Bei 133,73 USD fiel das Papier am 24.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 4,02 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,84 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. PepsiCo veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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