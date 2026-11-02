PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 140,42 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'566 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 140,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 138,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 968'832 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 18,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 123,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,62 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.27 Mrd. USD – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 23.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 11.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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