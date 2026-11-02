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02.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 138,93 USD.
Um 16:28 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 138,93 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 140,38 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 389'885 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 123,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,12 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Am 08.10.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 1,90 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 25.27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.94 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PepsiCo am 11.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,39 USD je PepsiCo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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