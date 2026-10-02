PepsiCo Aktie News: Anleger schicken PepsiCo am Freitagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 125,75 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,25 USD zu. Bei 125,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 215'792 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2026 (125,20 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 0,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,84 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 22.72 Mrd. USD eingefahren.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 12.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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