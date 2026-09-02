PepsiCo Aktie News: PepsiCo zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 141,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bei 141,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,94 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 919'446 Aktien.

Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,38 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 5,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. PepsiCo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht