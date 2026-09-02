PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag leichter

Die PepsiCo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 139,46 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,31 USD nach. Bei 139,94 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 450'257 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 22,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Abschläge von 4,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,84 USD je PepsiCo-Aktie. PepsiCo gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 08.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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