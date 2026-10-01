PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit Kursabschlägen

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 125,98 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 125,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 126,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 910'544 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 125,77 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 0,17 Prozent sinken.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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