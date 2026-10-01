PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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01.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 127,17 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Bei 127,18 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 293'424 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 126,14 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. PepsiCo liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,55 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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