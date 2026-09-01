PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagabend mit roter Tendenz

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 139,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 139,63 USD. Bei 141,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 580'620 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 171,48 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 22,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,73 USD. Dieser Wert wurde am 24.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,47 Prozent.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,84 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2026 wird am 08.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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