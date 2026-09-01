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01.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Nachmittag stärker

PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 140,79 USD.

PepsiCo
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von PepsiCo zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bei 141,34 USD. Bei 141,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 218'436 PepsiCo-Aktien.

Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,80 Prozent. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 5,01 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,84 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 12.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ValeStock / Shutterstock.com
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