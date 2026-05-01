PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 156,79 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 156,75 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,89 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 479'262 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 9,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,60 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,87 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. Am 16.04.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 14.07.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,66 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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