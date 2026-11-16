PEPPER FOOD SERVICE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PEPPER FOOD SERVICE äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch