PEPPER FOOD SERVICE legte Quartalsergebnis vor

PEPPER FOOD SERVICE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2.440 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch