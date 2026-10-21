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21.10.2026 06:37:00
Peoples Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Peoples Bancorp hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.830 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 154.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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