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21.07.2026 13:50:02

Peoples Bancorp Q2 Income Rises Due To Higher Net Interest Income

Peoples Bancorp
39.37 USD -0.03%
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(RTTNews) - On Tuesday, Peoples Bancorp Inc. (PEBO) reported higher net income in the second quarter ended June 30, due to higher net interest income.

Net income for the period went up to $27.95 million, from $21.21 million in the same quarter of the previous year. Earnings per share increased to $0.78, from $0.59 last year.

Total interest income in the second quarter of 2026 rose to $127.58 million, from $126.40 million in 2025.

Net interest income climbed to $92.73 million, from $87.58 million in the previous year.

On Nasdaq, the shares closed Monday's regular trading at $39.39, with no stock movement.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’868.40 19.26 STBYEU
Short 15’150.70 13.91 S6BA1U
Short 15’726.09 8.91 SGHB8U
SMI-Kurs: 14’231.68 21.07.2026 14:06:31
Long 13’702.82 19.53 S2B93U
Long 13’395.13 13.77 SHB7NU
Long 12’805.14 8.80 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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