Peoples Bancorp of North Carolina stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Peoples Bancorp of North Carolina präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.75 Prozent auf 29.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch