Peoplecn verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Peoplecn präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Peoplecn noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 433.8 Millionen CNY gegenüber 415.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch