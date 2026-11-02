Peoplecn legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Peoplecn gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peoplecn in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 374.1 Millionen CNY im Vergleich zu 417.3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch