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03.09.2026 06:37:00
People stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
People lud am 01.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 22.36 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -18.530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.62 Prozent auf 294.5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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