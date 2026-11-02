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02.11.2026 23:18:36
People Inc. Q3 Loss Widens Sharply
(RTTNews) - People Incorporated (PPLI), the parent company of several digital and print media brands, reported a sharp increase in its third-quarter loss, primarily reflecting a significant unrealized loss on its investment in MGM Resorts International.
Third-quarter net loss attributable to shareholders of $687.5 million, or $9.15 per share, compared with a loss of $21.9 million, or $0.27 per share, in the year-ago quarter.
The wider loss primarily reflected a $1.12 billion unrealized loss on its investment in MGM Resorts International, compared with an unrealized gain of $17.5 million a year earlier.
Revenue declined 3.6 percent to $430.8 million from $447.1 million last year. Digital revenue increased 2 percent to $288.5 million, marking the company's 12th consecutive quarter of digital revenue growth. However, print revenue declined 16 percent to $127.6 million.
Emerging & Other revenue rose 21 percent to $21 million, driven by growth at The Daily Beast and Vivian Health.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu IAC-InterActiveCorp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.