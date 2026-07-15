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Doppelter Rückschlag 15.07.2026 12:29:45

Pentair-Aktie sackt zweistellig ab: Prognosesenkung und CFO-Abgang verschrecken Anleger

Pentair-Aktie sackt zweistellig ab: Prognosesenkung und CFO-Abgang verschrecken Anleger

Pentair kappt binnen kurzer Zeit gleich zwei Prognosen, und mit dem Finanzvorstand verlässt zugleich eine Schlüsselfigur das Unternehmen.

Pentair
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  • Pentair senkt die Umsatzprognose für das zweite Quartal deutlich
  • Auch die Jahresprognose 2026 fällt nun schwächer aus als geplant
  • Finanzvorstand Nicholas Brazis hat das Unternehmen verlassen

Die Pentair-Aktie bricht im vorbörslichen Handel an der NYSE am Mittwoch zeitweise um 19,09 Prozent auf 61,23 US-Dollar ein, nachdem der Wassertechnologie-Konzern am Dienstag gleich zwei Prognosen kassiert hat. Sowohl für das zweite Quartal als auch für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet Pentair nun mit deutlich weniger Umsatz als zuletzt in Aussicht gestellt, Auslöser ist ein Einbruch der Pool-Umsätze. Zusätzlich belastet die Ankündigung, dass Finanzvorstand Nicholas Brazis das Unternehmen bereits verlassen hat.

Pentair dampft Prognose für das zweite Quartal ein

Für das zweite Quartal hatte Pentair zuletzt noch ein Umsatzplus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Nun rechnet der Konzern nur noch mit rund 930 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber der bisherigen Prognose. Die Differenz zwischen altem und neuem Ausblick zählt zu den grössten Kurskorrekturen, die Pentair in den vergangenen Jahren vorgenommen hat. Wie Pentair am Dienstag mitteilte, ist die schwächere Nachfrage im Pool-Geschäft der zentrale Grund für die Anpassung. Das Segment, zu dem Pumpen, Filter und Zubehör für private und gewerbliche Schwimmbäder gehören, hatte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen unter Analysten gesorgt.

Auch das Gesamtjahr trifft es hart

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 fällt ähnlich deutlich niedriger aus. Statt eines Umsatzwachstums von 2 bis 4 Prozent, wie ursprünglich geplant, kalkuliert Pentair nun mit einem Rückgang von 4 bis 7 Prozent. Im Geschäftsjahr 2025 hatte der Konzern noch einen Umsatz von rund 4,18 Milliarden US-Dollar erzielt. Die neue Spanne bedeutet, dass Pentair 2026 spürbar unter diesem Niveau bleiben dürfte, sollte sich der Rückgang im Pool-Segment nicht abschwächen. Für Anleger verschiebt sich damit die Wachstumsstory des Konzerns von einer moderaten Expansion zu einer erklärungsbedürftigen Schrumpfung, was die heftige Kursreaktion erklärt.

CFO-Wechsel mitten in der Krise

Zu der Prognosesenkung kommt ein Wechsel an der Finanzspitze. Wie Pentair mitteilte, hat Finanzvorstand Nicholas Brazis das Unternehmen bereits am 10. Juli verlassen, um sich einer neuen Aufgabe bei einem privat gehaltenen Unternehmen zu widmen. Interimsweise übernimmt Bob Fishman den Posten. Fishman war bereits von 2020 bis März dieses Jahres Finanzvorstand von Pentair und zuvor von 2020 bis 2025 Chief Accounting Officer des Konzerns. Zuvor war er als Executive Vice President und Finanzvorstand bei der NCR Corporation tätig. Der kurzfristige Wechsel an der Spitze des Finanzressorts fällt zeitlich mit der Prognosesenkung zusammen und dürfte die Verunsicherung unter Anlegern zusätzlich verstärkt haben.

Wie belastbar die neue Prognose ist, dürfte sich erst zeigen, wenn Pentair die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal vorlegt und Fishman als amtierender Finanzvorstand erstmals öffentlich Rede und Antwort steht. Bis dahin bleibt offen, ob sich die Schwäche im Pool-Geschäft im weiteren Jahresverlauf fortsetzt oder ob die gesenkte Vorgabe bereits das gesamte Ausmass der Delle abbildet.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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