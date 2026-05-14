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14.05.2026 07:58:39
Pentagon stoppt Truppenverlegung nach Polen
Von Michael R. Gordon und Lara Seligman
DOW JONES--Das Pentagon hat die Verlegung einer Panzerbrigade nach Polen abrupt gestoppt. Ein Teil der Panzerbrigade mit mehr als 4.000 Soldaten war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Polen. Diese Entscheidung wurde nach den Worten eines Vertreters des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch kommuniziert. Laut US-Regierungsvertreter ist dieser Schritt Teil einer umfassenderen Neugestaltung der US-Militärpräsenz in Europa. Weitere Schritte seien wahrscheinlich.
Zuvor hatte die Army Times bereits über die abgesagte Truppenverlegung berichtet.
Ein Sprecher des Pentagons lehnte eine Stellungnahme ab. Ein hochrangiger Nato-Vertreter sagte, das Bündnis werde eine starke Präsenz an seiner Ostflanke aufrechterhalten.
Anfang des Monats hatte US-Präsident Donald Trump den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Zu Journalisten hatte Trump gesagt, dass die Truppenkürzungen in Europa noch weitreichender sein würden. Das Pentagon hatte zuvor erklärt, ein längerfristiges Ziel sei es, dass Europa die Führung bei seiner eigenen konventionellen Verteidigung übernehme und die US-Militärpräsenz auf dem Kontinent schrittweise reduziert werde.
Das Wall Street Journal hatte im vergangenen Monat berichtet, dass die Trump-Administration die Bestrafung bestimmter europäischer Länder, die die USA im Iran-Krieg nicht unterstützt hätten, in Form eines Abzugs von US-Truppen in Erwägung zieht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/thl
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May 14, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)
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