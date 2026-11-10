Penta-Ocean Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Penta-Ocean Construction hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47.05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 36.90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204.83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch