Penta-Ocean Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Penta-Ocean Construction lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 26.14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Penta-Ocean Construction 24.63 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 182.20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch