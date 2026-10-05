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05.10.2026 10:42:36
Pensionskassen mit leicht negativer Rendite im September
Zürich (awp) - Die Schweizer Pensionskassen haben im September im Durchschnitt eine knapp negative Rendite erzielt. Dazu trug vor allem die schwache Performance der Obligationen, der Schweizer Aktien und der alternativen Anlagen bei.
Die positive Entwicklung der Anlageklassen Aktien Ausland und Private Equity habe dies nicht vollständig kompensieren, heisst es in dem am Montag publizierten monatlichen Pensionskassen-Monitor von Swisscanto. Konkret erreichte die durchschnittliche Performance der Kassen im Berichtsmonat -0,3 Prozent.
Seit Jahresbeginn liegt die durchschnittliche Performance mit 4,6 Prozent aber weiterhin klar im Plus.
Goldpreis bremst Rohstoffe
Mit Blick auf die einzelnen Anlageklassen hat Private Equity im September die beste Performance erreicht. Deutlich positiv entwickelten sich zudem Infrastruktur und Aktien Ausland. An Terrain eingebüsst haben Aktien Schweiz, die schwächste Monatsentwicklung zeigte indes die Kategorie Rohstoffe, vor allem aufgrund des starken Rückgangs des Goldpreises.
Seit Jahresbeginn führen weiterhin die Aktienanlagen die Rangliste an. Dabei haben ausländische Aktien (+17,8 Prozent) besser abgeschnitten als Schweizer Aktien (+6,9 Prozent). Obligationen - sowohl in- wie auch ausländische - rentieren seit Ende 2025 hingegen knapp negativ.
cf/to
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