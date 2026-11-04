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04.11.2026 11:36:36
Pensionskassen mit hohem Deckungsgrad - Performance-Plus im Oktober
Zürich (awp) - Die Schweizer Pensionskassen haben nach wie vor dicke Polster und notieren beim Deckungsgrad weiterhin nahe am Rekordhoch. Derweil profitierten sie bei der Performance vor allem von der positiven Entwicklung bei Schweizer Aktien.
Im Vergleich zum Vormonat haben sich die Deckungsgrade im Oktober kaum verändert: Der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen betrage 123,6 Prozent, teilt die ZKB-Tochter Swisscanto in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassen-Monitor mit. Bei den öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung liege der Deckungsgrad nahezu unverändert bei 117,3 Prozent, und bei jenen mit Teilkapitalisierung sei er auf 94,5 Prozent gestiegen.
Die Pensionskassen erzielten im Oktober eine durchschnittliche Performance von 0,6 Prozent. Haupttreiber war laut Swisscanto die positive Performance von Aktien Schweiz (+6,3%), was die Verluste bei Aktien Ausland (-2,7%) mehr als kompensierte. Nach dieser Aufholjagd betrage der Performance-Vorsprung von Aktien Ausland gegenüber Aktien Schweiz im bisherigen Jahresverlauf nur noch 0,6 Prozentpunkte.
Gold belastet Rohstoffklasse
Auch Obligationen Schweiz (+0,8%) und Ausland (+1,1%) lieferten wegen der gesunkenen Zinsen positive Beiträge zur Performance. Am meisten verloren hat im Oktober wie auch schon im Vormonat die Anlagekategorie Rohstoffe (-5,3%) wegen des starken Rückgangs bei Gold. Seit Jahresbeginn liegt die durchschnittliche Performance aller Kassen insgesamt bei +5,1 Prozent.
Ähnlich wie im Juli sei der Oktober "von einer massiven Sektorrotation geprägt" gewesen, heisst es weiter. "KI-Titel wurden stark abgestraft und viele Anlegerinnen und Anleger favorisierten defensive Sektoren." Fundamental würden Tech-Firmen zwar weiterhin ein starkes Gewinnwachstum liefern, und die KI-Nutzung nehme zu. Dennoch forderten die Kapitalmärkte wegen des enormen Finanzierungsbedarfs höhere Risikoprämien.
Mit Blick in die Zukunft schreibt Swisscanto zudem, Aktien blieben fundamental attraktiv, allerdings nehme der Gegenwind etwas zu. Die Marktreaktion auf die Unternehmensgewinne sei bisher enttäuschend gewesen. Die Sorgen über die Staatsverschuldung und die Inflation dürften allerdings übertrieben sein, was Staatsanleihen mit den aktuellen Renditeniveaus begünstige.
ys/rw
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