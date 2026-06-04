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04.06.2026 10:57:36
Pensionskassen erzielen im Mai Rendite von 1,6 Prozent
Zürich (awp) - Die Schweizer Pensionskassen haben im Mai von der Erholung an den Aktienmärkten profitiert. Sie erzielten eine durchschnittliche Rendite von 1,6 Prozent.
Seit Jahresbeginn liegt die durchschnittliche Performance damit bei 3,3 Prozent im Plus, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto hervorgeht. Die positive Entwicklung wirkte sich auch auf die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen aus.
Der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Pensionskassen stieg auf 122,7 Prozent. Bei öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung erhöhte er sich auf 116,5 Prozent, bei teilkapitalisierten Kassen auf 93,5 Prozent. Laut Swisscanto handelt es sich dabei um neue Höchststände.
Ausländische Aktien stärken
Den grössten Beitrag zur Monatsperformance leisteten ausländische Aktien mit einer Rendite von 5,1 Prozent. Schweizer Aktien gewannen 3,3 Prozent hinzu. Am schwächsten entwickelten sich Rohstoffe mit einem Minus von 2,3 Prozent.
Seit Anfang Jahr verzeichneten ausländische Aktien mit 11,1 Prozent die höchste Rendite. Dahinter folgen Rohstoffe mit 5,3 Prozent sowie Schweizer Aktien mit 5,0 Prozent. Negative Renditen wiesen bislang einzig Private Equity mit minus 1,8 Prozent und ausländische Obligationen mit minus 0,7 Prozent aus.
sta/to
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