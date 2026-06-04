Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’315 0.7%  SPI 18’856 0.6%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’884 0.4%  Euro 0.9182 -0.1%  EStoxx50 6’063 0.2%  Gold 4’463 0.7%  Bitcoin 50’005 -1.3%  Dollar 0.7905 -0.2%  Öl 96.3 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser
Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht
HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Suche...
04.06.2026 10:57:36

Pensionskassen erzielen im Mai Rendite von 1,6 Prozent

Zürich (awp) - Die Schweizer Pensionskassen haben im Mai von der Erholung an den Aktienmärkten profitiert. Sie erzielten eine durchschnittliche Rendite von 1,6 Prozent.

Seit Jahresbeginn liegt die durchschnittliche Performance damit bei 3,3 Prozent im Plus, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto hervorgeht. Die positive Entwicklung wirkte sich auch auf die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen aus.

Der kapitalgewichtete Deckungsgrad der privatrechtlichen Pensionskassen stieg auf 122,7 Prozent. Bei öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung erhöhte er sich auf 116,5 Prozent, bei teilkapitalisierten Kassen auf 93,5 Prozent. Laut Swisscanto handelt es sich dabei um neue Höchststände.

Ausländische Aktien stärken

Den grössten Beitrag zur Monatsperformance leisteten ausländische Aktien mit einer Rendite von 5,1 Prozent. Schweizer Aktien gewannen 3,3 Prozent hinzu. Am schwächsten entwickelten sich Rohstoffe mit einem Minus von 2,3 Prozent.

Seit Anfang Jahr verzeichneten ausländische Aktien mit 11,1 Prozent die höchste Rendite. Dahinter folgen Rohstoffe mit 5,3 Prozent sowie Schweizer Aktien mit 5,0 Prozent. Negative Renditen wiesen bislang einzig Private Equity mit minus 1,8 Prozent und ausländische Obligationen mit minus 0,7 Prozent aus.

sta/to

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 Nahost bleibt ungelöst – der Markt preist bereits Entspannung ein
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
03.06.26 SMI-Anleger orientierungslos
03.06.26 Marktüberblick: Tech-Rally setzt sich fort
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’759.95 19.73 S8IBNU
Short 14’033.78 13.91 SYKBAU
Short 14’551.35 8.99 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’314.56 04.06.2026 11:00:37
Long 12’653.32 19.44 SKPBQU
Long 12’382.85 13.91 SDDBDU
Long 11’839.47 8.87 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktien sacken ab: Eingeschränkte Rücknahmen bei Fonds - Aktien von KKR, Blackstone & Blue Owl unter Druck
Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag tief
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie wenig bewegt: Automotive-Verkauf belastet - RENK, HENSOLDT und TKMS ebenfalls im Blick
SpaceX-IPO im Fokus: Steht der Ausgabepreis der Aktie schon fest?
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Top-Rankings

Diese Aktien stehen im 1. Quartal 2026 im Gates Foundation Trust-Depot
Portfolio-Einblick
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
In diese Unternehmen investierte Bill Ackman Anfang 2026
Depot enthüllt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmil ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.