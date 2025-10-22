PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 10238583 / US70931T1034
|
22.10.2025 03:29:35
PennyMac Mortgage Investment Trust Reveals Increase In Q3 Bottom Line
PennyMac Mortgage Investment Trust
9.33 CHF 0.76%
(RTTNews) - PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $47.84 million, or $0.55 per share. This compares with $30.95 million, or $0.36 per share, last year.
PennyMac Mortgage Investment Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $47.84 Mln. vs. $30.95 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.36 last year.
