PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 10238583 / US70931T1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.01.2026 00:25:13
PennyMac Mortgage Investment Trust Q4 Income Advances
(RTTNews) - PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $41.91 million, or $0.48 per share. This compares with $36.08 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 13.3% to $93.56 million from $107.93 million last year.
PennyMac Mortgage Investment Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.91 Mln. vs. $36.08 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.41 last year. -Revenue: $93.56 Mln vs. $107.93 Mln last year.
Nachrichten zu PennyMac Mortgage Investment Trust
|
28.01.26
|Ausblick: PennyMac Mortgage Investment Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: PennyMac Mortgage Investment Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)