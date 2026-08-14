Pennar Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pennar Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.62 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.37 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.70 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch