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12.08.2026 06:37:00
Pennantpark Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pennantpark Investment hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0.07 USD. Im letzten Jahr hatte Pennantpark Investment einen Gewinn von 0.120 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.55 Prozent auf 36.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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