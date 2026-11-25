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25.11.2026 06:37:00
Pennantpark Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pennantpark Investment präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0.04 USD gegenüber -0.010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 224.05 Prozent auf 20.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.210 USD. Im letzten Jahr hatte Pennantpark Investment einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pennantpark Investment 168.05 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 140.28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 69.94 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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