PennantPark Floating Rate Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PennantPark Floating Rate Capital äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 103.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch