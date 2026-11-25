PennantPark Floating Rate Capital äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie vermeldet.

PennantPark Floating Rate Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.480 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 291.88 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 255.38 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch