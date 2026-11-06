Pennant Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pennant Group präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pennant Group 0.170 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 302.3 Millionen USD gegenüber 229.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch