Pennant Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pennant Group hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298.0 Millionen USD – ein Plus von 35.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pennant Group 219.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch