Peninsula Land veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Peninsula Land hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.12 INR, nach -0.560 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 757.4 Millionen INR gegenüber 429.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch