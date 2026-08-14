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14.08.2026 06:37:00
Peninsula Land verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Peninsula Land hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.23 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 263.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 434.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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