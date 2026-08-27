Pengxin International Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pengxin International Mining hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 CNY, nach 0.020 CNY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 1.11 Milliarden CNY, gegenüber 1.14 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch