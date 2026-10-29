Pengxin International Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pengxin International Mining hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.68 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch