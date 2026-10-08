Penguin Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Penguin Solutions präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 566.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26.50 Prozent auf 1.73 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1.37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch