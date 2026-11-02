Pekin Life Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pekin Life Insurance veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 14.4 Millionen USD, gegenüber 64.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 77.62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch