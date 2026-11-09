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09.11.2026 15:00:51

"Peinlich für ihn": Droht Nvidia-Chef Huang nach Spionage-Affäre der Rauswurf?

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Schlagzeilen um eine Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin bringen Nvidia-Ikone Huang in Bedrängnis. Während einige Experten ihn für unersetzlich halten, wächst an der Wall Street der Druck – und die Aktie bricht vorbörslich ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.2254 19.03.2027 154717218
Long 3056.3433 18.12.2026 152901550
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9462 16.98 154313168
Long 11.5771 10.92 147403721
Long 76.4086 3.44 155006353
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.4946 13.55 161317923
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.02 161814715
Long 10 -10.02 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

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09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
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06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’475.84 19.73 SNBC4U
Short 15’792.95 13.89 SRPBPU
Short 16’397.44 8.86 SRB31U
SMI-Kurs: 14’865.75 09.11.2026 15:45:32
Long 14’254.72 19.73 SZBOBU
Long 13’944.02 13.96 SMCOBU
Long 13’345.99 8.97 SOB7MU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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