Peijia Medical s'associe à inQB8 : à la clé, un incubateur américain et une solution de remplacement de la valve tricuspide par transcathéterisme (TTVR)

SUZHOU, Chine, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- Peijia Medical (HKEX:9996 ou « Peijia »), un acteur majeur de la technologie médicale en Chine, a annoncé un partenariat avec inQB8, un incubateur de technologie médicale basé à Boston, pour explorer des solutions innovantes pour les maladies cardiaques structurelles. Ce partenariat comprend l'acquisition par Peijia d'une technologie de remplacement de la valve tricuspide par transcathéterisme (« TTVR » ou « inQB8 TTVR ») de inQB8, actuellement en phase d'expérimentation animale et pour laquelle l'équipe inQB8 poursuivra le développement de dispositifs en partenariat avec Peijia Medical.

Ce partenariat associe le leadership et l'expertise technique de Peijia dans le domaine des maladies cardiaques structurelles et la solide expérience de l'équipe inQB8 en matière d'innovation médicale. L'accord permet de constituer une propriété à parts égales de l'incubateur entre Peijia et l'équipe inQB8. Dans le développement conjoint de nouveaux produits et solutions dans le domaine des cardiopathies structurelles, Peijia disposera de privilèges et de droits exclusifs sur ces technologies à l'échelle mondiale.

InQB8 Medical Technologies est un incubateur de dispositifs médicaux et est le fruit de la deuxième collaboration entre le Dr Arshad Quadri, MD et J. Brent Ratz, MBA. Ce partenariat a débuté 15 ans auparavant avec la co-fondation de CardiAQ Valve Technologies, la société à l'origine du premier système de remplacement de la valvule mitrale par transcathéterisme (TMVR) par voie transseptale. InQB8 se concentre sur le développement de nouvelles solutions pour les maladies cardiovasculaires majeures, notamment les problèmes cardiaques structurels, la dissection aortique de type A, et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (HFpEF) et à fraction d'éjection modérément altérée (HFmEF). InQB8 prévoit d'accélérer les projets grâce au prototypage, aux tests sur banc d'essai et aux tests précliniques, et de permettre à ces concepts en phase de démarrage de se développer au sein d'inQB8 jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être acquis ou qu'ils puissent évoluer et donner naissance à des start-ups autonomes et distinctes, spécialisées dans le domaine cardiovasculaire. À mesure que les projets arriveront à maturité, de nouvelles idées et de nouveaux concepts seront lancés et développés au sein de l'incubateur.

« inQB8 est fier de ses efforts novateurs dans le développement de technologies de pointe pour le traitement par transcathéterisme de la valvulopathie tricuspide, de la dissection aortique de type A, et de l'insuffisance cardiaque avec une fonction ventriculaire gauche préservée ou modérément diminuée. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Peijia Medical pour accélérer considérablement le développement de ces projets afin de répondre aux besoins des patients de manière rapide et efficace. Avec le soutien de Peijia Medical, inQB8 est sur le point de transformer le traitement des maladies cardiaques structurelles à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Arshad Quadri, M.D., cofondateur et président exécutif d'inQB8 Medical Technologies, LLC.

Chirurgien cardiaque devenu inventeur et entrepreneur, le Dr Quadri apporte à l'entreprise ses connaissances cliniques et sa créativité. Dans sa pratique clinique à l'hôpital St Francis à Hartford, dans le Connecticut (États-Unis), il a effectué de 100 à 150 chirurgies à cœur ouvert par an (en moyenne), a été l'un des principaux implanteurs de greffes d'endoprothèses aortiques endovasculaires pour traiter un anévrisme de l'aorte, et s'est principalement intéressé au traitement des cardiopathies ischémiques et structurelles. Outre son expérience clinique, le Dr Quadri peut s'enorgueillir d'avoir passé de nombreuses années au service de l'innovation médicale. Il a fondé CardiAQ Valve Technologies, où il a été président et médecin-chef jusqu'à ce que la société soit acquise par Edwards Lifesciences (EW) en 2015 pour 350 millions de dollars, auxquels se sont ajoutés les paiements d'étape. À la suite de l'acquisition, le Dr Arshad Quadri a rejoint EW en tant que vice-président de la division des affaires médicales relatives au TMVR pour soutenir et superviser les cas cliniques dans le cadre de l'étude de faisabilité préliminaire aux États-Unis. Arshad détient 50 brevets délivrés et publiés. Le Dr Quadri a publié de nombreux travaux dans des revues médicales avec comité de lecture et a présenté ses travaux à de nombreuses conférences médicales nationales et internationales.

« Nous sommes ravis de travailler avec une équipe aussi expérimentée à Peijia et nous voyons cela comme une première étape passionnante dans un partenariat à long terme pour stimuler l'innovation et soutenir les besoins critiques des patients du monde entier », a ajouté J. Brent Ratz, cofondateur et directeur général d'inQB8.

Brent Ratz est un entrepreneur, un dirigeant et un inventeur d'appareils médicaux qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. En plus de son rôle de cofondateur et de directeur général d'inQB8, il est également PDG d'InnovHeart, une jeune start-up dont l'activité est axée sur le TMVR de deuxième génération. Auparavant, il a été le PDG fondateur, président et directeur opérationnel de CardiAQ Valve Technologies. Après l'acquisition de CardiAQ, Brent Ratz a rejoint Edwards Lifesciences en tant que vice-président en charge de la recherche et du développement relatifs au TMVR pour soutenir l'intégration, l'essai de faisabilité précoce aux États-Unis et le développement des solutions de prochaine génération. Depuis qu'il a quitté EW en 2017, Brent Ratz a été consultant indépendant pour de nombreuses entreprises développant des dispositifs en phase de démarrage et a appuyé les mesures de diligence raisonnable pour plusieurs fonds d'investissement.

« Après avoir collaboré avec Highlife, Peijia travaille désormais avec une autre équipe de haut calibre pour une autre tâche difficile qui bénéficiera à des millions de patients », a déclaré le Dr Yi Zhang, PDG de Peijia Medical. « Cela témoigne de notre engagement envers l'innovation et de notre ambition de devenir un acteur mondial dans le domaine des valves cardiaques transcathéter. Le partenariat entre Peijia et inQB8 est très complémentaire. InQB8 est en mesure de se concentrer sur l'expérimentation des idées à un stade précoce tandis que Peijia peut soutenir et propulser ces idées à des stades de développement ultérieurs. Peijia conserve son esprit d'entreprise pour explorer les projets antérieurs de recherche et développement. Nos valeurs sont en adéquation parfaite avec les valeurs des start-ups et nous partageons un état d'esprit similaire avec inQB8. C'est pourquoi le rayon d'action de Peijia s'étend au-delà du financement. Je crois que, par l'ensemble des différents investissements et partenariats, Peijia est en train de devenir, véritablement, un acteur mondial dans le domaine de l'innovation produit. » La transaction impliquait également l'acquisition d'inQB8 TTVR par Peijia. Le système TTVR d'inQB8 se compose d'un implant de valve bioprothétique et d'un système de mise en place personnalisé. Il est conçu pour être implanté dans la valve tricuspide native par une approche non chirurgicale, via cathéter, par une voie transjugulaire ou transfémorale. L'équipe a déjà mené avec succès des études sur de courte durée chez l'animal en utilisant cette approche par transcathéterisme et des études sont actuellement menées chez l'animal sur le long cours.

La régurgitation tricuspide est un besoin médical non satisfait à l'échelle mondiale et une menace sérieuse pour la survie du patient atteint. La survie à 5 ans à partir de la première insuffisance cardiaque est inférieure à 50 %. On compte près de 50 millions de patients atteints de cette affection dans le monde et près de 10 millions en Chine. Moins de 1 % des patients chinois reçoivent un traitement.

Selon le Dr Nicolo Piazza, M.D., Ph.D., cardiologue interventionnel au Centre universitaire de santé McGill, « une technologie de remplacement de la valvule tricuspide par transcathéterisme est désespérément nécessaire pour traiter le grand nombre de patients souffrant de régurgitation tricuspide. « Étant donné les caractéristiques anatomiques et les problèmes d'imagerie associés à la valvule tricuspide, il pourrait être plus approprié de la remplacer que de la réparer. Cela dit, d'autres études seront nécessaires pour mieux comprendre comment procéder à une sélection optimale des patients et mieux appréhender les options thérapeutiques. Au lieu de simplement utiliser un dispositif conçu pour la valve mitrale et de l'attribuer à la valve tricuspide, inQB8 est parti de zéro et a mis au point une technologie de remplacement de la valve tricuspide par transcathéterisme (TTVR) qui prend en compte les détails anatomiques critiques de la valve tricuspide.

Peijia vise à devenir l'un des principaux acteurs mondiaux du traitement des maladies cardiaques structurelles. » Le Dr Zhang a ainsi commenté : « Et je m'attends à ce qu'une solution à la régurgitation tricuspide, soit une réparation soit un remplacement, ou peut-être les deux, fasse partie intégrante du portefeuille de produits de tout entreprise leader dans le domaine du traitement des cardiopathies structurelles. L'acquisition de la technologie TTVR d'inQB8 ne sera que la première étape de la longue marche de Peijia pour devenir une entreprise de technologie médicale véritablement mondiale. D'autres nouveaux produits alimenteront le pipeline d'inQB8 et permettront à Peijia d'entrer en lice sur le terrain le plus compétitif en se confrontant directement à d'autres multinationales de technologie médicale.

Peijia Medical (09996.HK) a été créée en 2012. Son siège social est situé à Suzhou, en Chine. Peijia Medical se concentre sur le marché en forte croissance des dispositifs médicaux interventionnels en Chine et vise à devenir une plate-forme de dispositifs médicaux de renommée mondiale qui fournit des solutions de traitement complètes pour les maladies cardiaques et neurovasculaires structurelles.

