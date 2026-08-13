Pegatron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pegatron hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.68 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pegatron 0.110 TWD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 274.45 Milliarden TWD gegenüber 267.34 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch