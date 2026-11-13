Pegatron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pegatron veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.48 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pegatron 1.69 TWD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 389.07 Milliarden TWD gegenüber 257.86 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch