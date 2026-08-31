Pegasus Mercantile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pegasus Mercantile hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Pegasus Mercantile hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch