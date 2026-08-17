Peers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peers hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7.65 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch