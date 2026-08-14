Pee Cee Cosma Sope hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pee Cee Cosma Sope hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12.30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 11.00 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.35 Prozent auf 492.8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 399.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch