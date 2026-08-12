Pediapharm vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pediapharm hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 39.6 Millionen CAD gegenüber 34.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch